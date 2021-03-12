Как парень, выигравший 4,6 млрд в лотерее, через 7 лет стал случайным убийцей из-за плюшевого мишки
В 2012 году Мэтью Топхэм выиграл джекпот в лотерее Euromillions. Приз в 45 миллионов фунтов стерлингов (4,6 млрд рублей; (2,2 млрд рублей по курсу 2012-го)) сильно изменил его жизнь. За последние годы парень собрал небольшую коллекцию автомобилей, женился, купил дом родителям жены, у него родилось два ребёнка и... он стал убийцей. Не специально, но британца это успокаивает мало.
Инцидент произошёл в католическое Рождество 2019-го. Мэтью с сыновьями только выехал от родителей жены, которые живут в Северном Кокерингтоне. Вскоре у его 2-летнего сына вывалился плюшевый мишка из рук, малыш начал плакать. Не выдержав истерики, папа развернулся, чтобы поднять игрушку, не подозревая, насколько это было ужасным решением.
Я сбавил скорость и, когда посмотрел на дорогу, понял, что я на встречной. Впереди меня горели фары. Кажется, я притормозил и свернул вправо, чтобы успеть на обочину. <...> Попытка помочь моему сыну — простая ошибка, но я разрушил чью-то жизнь
Через считаные секунды BMW Топхэма столкнулся с Ford Fiesta, в котором ехали 75-летняя Джейн Реглер и её муж Родни. Оба получили серьёзные травмы. Женщина вскоре скончалась. Спустя полтора года, в начале марта 2021-го, суд вынес приговор по делу Мэтью. Судья Катарина Шолин Найт в ходе заседания отметила, что Топхэм принял "неправильное решение", когда отвёл глаза от дороги, чтобы поднять плюшевого мишку сына. Однако расследование признало миллионера невиновным в смерти и причинении серьёзных травм из-за опасного вождения.
Мэри Джейн Реглер. Фото © Twitter / CapitalMidsNews
Судья заметила, что Топхэму всё равно придётся нести бремя вины за лишение человека жизни. Он был приговорён к 16-недельному условному заключению. Также ему установили электронный браслет, назначили комендантский час и запретили водить на год, пишет Daily Mail.
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