Как парень, выигравший 4,6 млрд в лотерее, через 7 лет стал случайным убийцей из-за плюшевого мишки

Инцидент произошёл в католическое Рождество 2019-го. Мэтью с сыновьями только выехал от родителей жены, которые живут в Северном Кокерингтоне. Вскоре у его 2-летнего сына вывалился плюшевый мишка из рук, малыш начал плакать. Не выдержав истерики, папа развернулся, чтобы поднять игрушку, не подозревая, насколько это было ужасным решением.

Я сбавил скорость и, когда посмотрел на дорогу, понял, что я на встречной. Впереди меня горели фары. Кажется, я притормозил и свернул вправо, чтобы успеть на обочину. <...> Попытка помочь моему сыну — простая ошибка, но я разрушил чью-то жизнь Мэтью Топхэм

Фото © Twitter / CapitalMidsNews

Через считаные секунды BMW Топхэма столкнулся с Ford Fiesta, в котором ехали 75-летняя Джейн Реглер и её муж Родни. Оба получили серьёзные травмы. Женщина вскоре скончалась. Спустя полтора года, в начале марта 2021-го, суд вынес приговор по делу Мэтью. Судья Катарина Шолин Найт в ходе заседания отметила, что Топхэм принял "неправильное решение", когда отвёл глаза от дороги, чтобы поднять плюшевого мишку сына. Однако расследование признало миллионера невиновным в смерти и причинении серьёзных травм из-за опасного вождения.

Мэри Джейн Реглер. Фото © Twitter / CapitalMidsNews

Судья заметила, что Топхэму всё равно придётся нести бремя вины за лишение человека жизни. Он был приговорён к 16-недельному условному заключению. Также ему установили электронный браслет, назначили комендантский час и запретили водить на год, пишет Daily Mail.

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