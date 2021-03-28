Знаменитости, которые влюбились друг в друга на съёмочной площадке, но мало кто об этом помнит
По статистике, 21% супругов знакомятся на работе. И селебрити не исключение. Даже не представляете, сколько звёзд влюбились друг в друга на съёмочной площадке! В подборке ниже — семь романтических историй.
Фото © Instagram / willsmith, nicobustos
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Фото © Instagram / machinegunkelly
Актриса познакомилась с музыкантом во время съёмок предстоящего триллера "Полночь на злаковом поле". Дату выхода фильма пока не анонсировали, но есть все шансы подглядеть за началом отношений пары уже до конца года.
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Фото © Instagram / willsmith
Кажется, в постсоветском пространстве не найдётся человека, который бы в 90-е не смотрел комедии с Уиллом Смитом. Об актёре знает чуть ли не каждая собака. Его жена Джада тоже актриса. Познакомились они во время кастингов на комедию "Принц из Беверли-Хиллз". Она пробовалась на роль девушки Уилла. С фильмом не сложилось, зато между актёрами завязались настоящие отношения.
Гвен Стефани и Блэйк Шелтон
Фото © Instagram / gwenstefani
Блэйк (как и Гвен) — певец. Но встретились они всё равно на съёмочной площадке. Правда, не фильма, а телешоу The Voice ("Голос"). Познакомились они в 2014-м, сидя в судейских креслах, и уже в следующем году, летом 2015-го, оба развелись со своими супругами, чтобы через пару месяцев начать открыто встречаться. В октябре 2020 года музыканты объявили, что помолвлены!
Кит Харингтон и Роуз Лесли
Фото © Instagram / roseleslie_got
За этой парочкой одичалой и бастарда несколько сезонов следили все, кто смотрел "Игру престолов". Но только настоящие фанаты знают, что роман вышел далеко за пределы сюжета "Песни льда и пламени".
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Фото © Instagram / nicobustos
На рубеже веков в Пенелопу были влюблены миллионы мужчин по всему миру, и с тех пор мало что изменилось. Но сердце красавицы принадлежит актёру Хавьеру Бардему. Впервые они встретились в 1992 году, но начали встречаться только в 2007-м, когда сыграли в драме "Вики Кристина Барселона". Поженилась пара уже в 2010 году, сейчас у них двое детей.
Райан Гослинг и Ева Мендес
Фото © Instagram / ryangoslinguk
Актёры познакомились за несколько лет до триллера "Место под соснами", но волна романтики накрыла их именно во время работы над фильмом. Одни долго скрывали свои отношения, но сейчас в некоторых интервью всё же рассказывают о своей семейной жизни. Вместе они воспитывают двоих детей — Эсмеральду и Амада.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фалчук
Фото © Instagram / gwynethpaltrow
А эта звёздная пара встретилась во время съёмок сериала Glee. Брэд был одним из создателей шоу, а Гвинет приехала на площадку ради камео. На тот момент оба они были в разводе, так что у них завязался роман. Спустя пару лет, в 2015-м, влюблённые официально заявили о том, что они вместе, а в 2018 году наконец поженились, пишет BuzzFeed.
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