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Чудом выжившая сестра нежно обняла брата-близнеца в инкубаторе, встретив его впервые после рождения

Дети родились недоношенными, что вызвало немало проблем.

28 марта 2021, 15:00

Фото © Facebook / Chris Carey

27-летня Лаура Хаф из Ливерпуля, Англия, 8 марта раньше срока родила двух малышей путём экстренного кесарева сечения. У Луи обнаружились проблемы с лёгкими, состояние крошки Нив тоже вызывало большие опасения. Врачи думали, что девочка весом 652 г, недополучившая питательных веществ, не выживет.

Фото © Facebook / BBC North West

Фото © Facebook / BBC North West

Малышей сразу разлучили, чтобы предоставить им должное лечение. Прошло две недели, и они впервые встретились после рождения, пишет Би-би-си. Братика и сестричку наконец поместили в один инкубатор, и они нежно обнялись, растрогав всех до слёз.

Фото © Facebook / Chris Carey

Фото © Facebook / Chris Carey

Это было ужасно, когда их разлучили при рождении, но я плакала от радости, когда малыши снова оказались вместе. Дети обхватывали друг друга ногами и обнимались, даже держались за руки в какой-то момент. Они были такие милые

Лаура Хаф

Фото © Facebook / Laura Hough

Фото © Facebook / Laura Hough

Луи и Нив всё ещё остаются под наблюдением специалистов. Врачи будут скучать по этим "маленьким бойцам", которые боролись за жизнь, отметила их мама Лаура.

Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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