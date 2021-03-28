Чудом выжившая сестра нежно обняла брата-близнеца в инкубаторе, встретив его впервые после рождения

27-летня Лаура Хаф из Ливерпуля, Англия, 8 марта раньше срока родила двух малышей путём экстренного кесарева сечения. У Луи обнаружились проблемы с лёгкими, состояние крошки Нив тоже вызывало большие опасения. Врачи думали, что девочка весом 652 г, недополучившая питательных веществ, не выживет.

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Малышей сразу разлучили, чтобы предоставить им должное лечение. Прошло две недели, и они впервые встретились после рождения, пишет Би-би-си. Братика и сестричку наконец поместили в один инкубатор, и они нежно обнялись, растрогав всех до слёз.

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Это было ужасно, когда их разлучили при рождении, но я плакала от радости, когда малыши снова оказались вместе. Дети обхватывали друг друга ногами и обнимались, даже держались за руки в какой-то момент. Они были такие милые Лаура Хаф

Фото © Facebook / Laura Hough

Луи и Нив всё ещё остаются под наблюдением специалистов. Врачи будут скучать по этим "маленьким бойцам", которые боролись за жизнь, отметила их мама Лаура.

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