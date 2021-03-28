Вдова Грачевского потеряла сознание на вечере памяти режиссёра
В Дом кино даже хотели вызвать скорую.
Екатерина Белоцерковская. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Вдова покойного создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская упала в обморок во время мероприятия, посвящённого памяти мужа. Оно прошло в московском Доме кино, сообщает портал Teleprogramma.pro.
В ходе вечера 36-летней актрисе неожиданно стало плохо. Это произошло в тот момент, когда женщина слушала воспоминания друзей и коллег о Грачевском.
О произошедшем рассказали в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Так, гардеробщица из Дома кино пояснила, что Белоцерковская действительно плохо себя почувствовала и находилась в абсолютно невменяемом состоянии. По её словам, женщине даже хотели вызвать скорую помощь.
Екатерина Белоцерковская ранее признавалась, что находится в крайне сложной психологической ситуации и с каждым днём ей становится хуже. Вдова Грачевского отметила, что уже обращалась к квалифицированным специалистам, однако старания психологов оказались безрезультатными.
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Ранее Лайф писал, что Белоцерковская в день рождения Бориса Грачевского призналась покойному мужу в вечной любви. Екатерина никак не может поверить в то, что её супруга больше нет.
Борис Грачевский умер вечером 14 января в возрасте 71 года. В конце 2020-го у него обнаружили коронавирус, после чего режиссёр был госпитализирован. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. Незадолго до смерти Грачевского снова ввели в состояние искусственной комы. В Московской городской думе предложили увековечить память режиссёра табличкой на фасаде дома, где он жил. 18 марта ему исполнилось бы 72 года.
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