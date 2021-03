Сын дворника-романтика из Томска рассказал, как нашёл отца после долгих лет разлуки

Лайф связался с Дмитрием Никифоровым — сыном дворника Виталия из Томска, который прославился на всю страну благодаря знаниям языков и любви к The Beatles. Своего отца мужчина как раз и разыскал с помощью разлетевшегося в Сети видео. Виталий развёлся с матерью Дмитрия, когда мальчику было четыре года, и больше они не виделись.

Напомним, дворник Виталий покорил соцсети своим коротким интервью местным журналистам. Отвечая на вопросы о Дне влюблённых, мужчина процитировал строчку из песни группы The Beatles Can't buy me love, рассказал о планах прочесть книгу Алана Уотса "Путь Дзен". А затем попрощался с корреспонденткой на французском.