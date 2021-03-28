"Авангард" стал третьим клубом, пробившимся в полуфинал Кубка Гагарина

В розыгрыше Кубка Гагарина стал известен третий полуфиналист. Им стал омский "Авангард", переигравший в четвертьфинальной серии магнитогорский "Металлург" (счёт в серии 4-2).

Шестая игра, в которой "ястребы" одержали четвёртую победу, прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу "Авангарда" со счётом 5:1.

Голами у победителей отметились Сергей Толчинский (5'), Егор Чинахов (31', большинство), Денис Зернов (31'), Рид Буше (37') и Алексей Емелин (59').

"Лисы" нанесли 43 броска по воротам Шимона Грубеца, и лишь с одним из них голкипер "ястребов" не справился — его автором стал Максим Карпов, отличившийся во втором периоде.

Таким образом, в полуфинале Кубка Гагарина "Авангард" сыграет с "Ак Барсом", а СКА сразится с победителем пары ЦСКА — "Локомотив" (счёт в серии 3-3). Полуфинальные игры стартуют 2 апреля.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Металлург" — "Авангард" — 5:1 (0:1;1:3; 0:1), в серии — 2-4

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