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Состав сборной России претерпит изменения к игре отбора ЧМ-2022 со Словакией

Матч пройдёт в Трнаве 30 марта.

28 марта 2021, 14:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/1376100860606959617/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сборная России</a></p>

Фото © Twitter / Сборная России

Защитники Игорь Смольников и Александр Жиров не помогут сборной России в третьем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, в котором наши футболисты сыграют со Словакией. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее пяти-семи дней", — сказано в сообщении в "Твиттере" сборной.

Также команде не поможет игрок немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров, который не сможет попасть в Братиславу из-за жёстких карантинных ограничений между Словакией и Германией.

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Вылет сборной России в столицу Словакии запланирован на вторую половину сегодняшнего дня. Уже из Братиславы команда отправится в Трнаву, где 30 марта и состоится встреча.

Напомним, сборная России, одержав победы над сборными Мальты (3:1) и Словении (2:1), поднялась на первое место в своей отборочной группе к чемпионату мира 2022 года в Катаре, набрав шесть очков. Следом расположились команды Словении и Хорватии (по три очка), Словакии (два очка), Мальты и Кипра (по одному баллу).

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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