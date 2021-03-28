"Будет заплачена цена": США пригрозили мерами из-за "враждебных" действий России

США намерены принять меры против России после завершения обзора "враждебных" действий Москвы. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что лидер Штатов Джо Байден уже чётко дал понять, что эти действия повлекут за собой серьёзные последствия для РФ.

"Мы завершаем обзор кибератаки на нас через SolarWinds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального — мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим — вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена", — указал дипломат в интервью CNN.

Кроме того, Блинкен заявил, что американо-китайские отношения становятся более конфронтационными. Поэтому США намерены с позиции силы выстраивать отношения с КНР. По его словам, в этой связи Вашингтон рассчитывает на поддержку союзников.

"Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться", — добавил госсекретарь Соединённых Штатов.

Ранее издание New York Times, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщило, что США намерены в течение ближайших трёх недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую Москве хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. А также глава Microsoft Брэд Смит заявил о наличии "доказательств" причастности России к кибератаке на SolarWinds, при этом не предоставив никаких свидетельств.

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