Трёхлетняя девочка лишилась части пальца в детском саду в Тольятти

В Тольятти правоохранители проверяют детский сад, в котором трёхлетняя девочка лишилась части пальца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"В детском саду "Солнышко", расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, трёхлетний ребёнок получил травму, повлёкшую ампутацию части фаланги пальца. Прокуратурой незамедлительно была организована проверка", — отметили в ведомстве.

Также мама пострадавшей малышки написала пост в паблике "Тольятти" в соцсети "ВКонтакте", в котором сообщила, что в детском саду её ребёнку прищемили дверью палец. В итоге медикам пришлось ампутировать часть фаланги. Также женщина заявила, что заведующая учреждения пыталась замять несчастный случай, мол, "травма у ребёнка незначительная".

А ранее Лайф писал, что на Ставрополье воспитательница детсада избила ребёнка за то, что он не хотел спать в тихий час. В администрации города назвали произошедшее вопиющим случаем и сообщили, что педагог уволена.

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