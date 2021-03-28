Учёные объяснили, какую опасность таит "ковидный стыд"
Подхватившие вирус люди стесняются сообщать о своих симптомах, отмечают специалисты.
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Появление чувства стыда из-за заражения ковидом значительно увеличивает сроки борьбы с пандемией. С таким предупреждением выступили учёные из Кентского университета и городского Университета Лидса, пишет Daily Mail.
В результате исследования специалисты выяснили, что существует связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и игнорированием дистанцирования от общества. К примеру, те пациенты, кто чувствовал какую-либо дискриминацию из-за наличия вируса, с меньшей вероятностью сообщали о своём заболевании медикам. Отмечается, что некоторые даже стеснялись рассказывать об инфекции своим близким.
Также учёные утверждают, что отсутствие доверия к правительству является дополнительным фактором, влияющим на то, рассказывали ли люди другим о наличии заболевания или нет.
"Когда правительства разрабатывают политику и правила для борьбы с коронавирусом, они должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении инфекцией может иметь неприятные последствия", — пояснил соавтор исследования, доктор Джованни Траваглино.
Например, выяснилось, что жители Южной Кореи и Италии более строго соблюдают правила. А вот американцы чаще игнорируют меры изоляции. То, что некоторые люди вынуждены стыдиться заражения, возможно, ухудшает общую ситуацию и увеличивает сроки борьбы с пандемией, считают специалисты.
А ранее учёные определили, как скорость походки влияет на шансы скончаться от коронавируса. Выяснилось, что медленная ходьба почти вчетверо повышает риск смерти.
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