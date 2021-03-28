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"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса

Глава государства практически не почувствовал побочных эффектов от вакцинации, кроме одного.

28 марта 2021, 11:22
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин посоветовал для поддержания иммунитета использовать контрастный душ, который также поможет проще перенести вакцинацию от коронавируса.

"Ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, когда измерил температуру нормально, всё-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую", — сказал российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" 28 марта в 22:00 мск.

Президент назвал эту процедуру самой простенькой, но очень действенной, тем более что она помогает поддерживать иммунитет.

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Российский лидер также поведал, что практически безболезненно перенёс первую часть прививки от CoViD-19. В течение пяти часов после укола он не ощущал побочных эффектов, однако затем появился дискомфорт в левой руке, куда главе государства сделали прививку.

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Напомним, первую дозу вакцины от коронавируса Владимир Путин получил 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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