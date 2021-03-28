В Москве посетительница фитнес-клуба утонула в бассейне
Женщина даже не успела позвать на помощь.
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Столичные полицейские выясняют обстоятельства гибели 50-летней москвички, которая скончалась днём 28 марта в бассейне фитнес-клуба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По предварительным данным, во время посещения бассейна в спортивном комплексе на Ленинградском шоссе женщина потеряла сознание. Она была без движения в воде, когда её обнаружили сотрудники фитнес-центра. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть москвички, так как она умерла до их приезда.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", — отмечают в прокуратуре.
По данным источника Лайфа в экстренных службах, погибшая — 50-летняя Кира М. — была постоянной клиенткой клуба. По предварительной версии, женщине стало плохо с сердцем, она даже не успела позвать на помощь. Муж погибшей в этот момент находился в раздевалке. Ушибов на теле москвички не обнаружено.
А ранее Лайф писал, что в Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне, трое из них попали в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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