"Закрепительный по пузу": В центре Киева радикалы избили музыканта за песни Моргенштерна — видео

В центре Киева радикалы избили музыканта за песни Моргенштерна. Видео © Соцсети

В центре Киева двое неизвестных пристали к уличному музыканту и попытались избить его. Причиной такого поведения стало исполнение им песен российского рэпера Моргенштерна.

"Конечно, нельзя [петь его песни]. Во-первых, это вырождает нашу нацию, во-вторых, он москаль", — заявил один из неадекватов.

После того, как музыкант на камеру сказал о том, что больше не будет исполнять треки Моргенштерна, радикалы заявили о необходимости "дать закрепительный по пузу", став угрожать парню насилием. В какой-то момент один из мужчин ударил испуганного музыканта по животу.

Затем из-за того, что всю агрессию по отношению к парню выплеснуть не вышло, преступники стали угрожать, демонстрируя нож. Ему предложили самому выбрать наказание, если случившееся повторится. Парень заявил, что в таком случае его можно побить.

"Мы тебя и сейчас можем побить, очень сильно. Но мы не бьём. Если ты будешь, мы тебе палец отрежем. В общем, ты больше Моргенштерна не пой, иначе мы найдём тебя и отрежем тебе палец, пока на ноге, а потом на руке, даже на двух", — заявил нападавший.

Угрозы прервал неожиданный звонок музыканту, один из бандитов с ухмылкой спросил, не мама ли ему звонит.

Ранее Лайф сообщал, что в организации Fight Nights назвали Моргенштерна гермафродитом.

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