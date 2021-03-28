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Члены ОНК посетили Навального в колонии и рассказали о состоянии его здоровья

Блогер пожаловался на боли в ноге.

28 марта 2021, 10:56
<p>Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили российского блогера Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии № 2, чтобы узнать о его состоянии. Такое решение было принято после публикаций в СМИ и социальных сетях об ухудшении здоровья Навального и якобы претензиях на медобслуживание, сообщается на сайте Общественной палаты России.

"В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было", — рассказал председатель ОНК Вячеслав Куликов.

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Общественник также сообщил, что была проверена документация в медицинской части ИК. Члены ОНК убедились, что заявка на препарат от Навального официально зафиксирована, они попросили медиков обратить на это внимание и провести дополнительное обследование в случае необходимости.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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