Путин рассказал, когда в России снимут коронавирусные ограничения

Президент России Владимир Путин заявил, что коронавирусные ограничения в стране будут сняты после того, как появится популяционный иммунитет. А это, по словам главы государства, может произойти уже к концу лета.

"Это произойдёт, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", — рассказал российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" 28 марта в 22:00 мск.

Путин также отметил, что в России есть три препарата для вакцинации от коронавируса, которые на сегодняшний день являются лучшими по всем основным показателям. А для того чтобы определиться и сделать выбор в пользу одной из вакцин, глава государства советует пообщаться со специалистами.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.

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