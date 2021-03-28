От воспаления до отёка Квинке, или Что ещё вы не знали о хранении лекарств дома

В больницу Новоорского района Оренбургской области с признаками отравления доставили трёхлетнюю девочку. Дома малышка осталась без присмотра и из любопытства проглотила таблетку сильнодействующего препарата от давления. В Ставрополе участились случаи отравления детей лекарствами. Однако в связи с тем, что лекарства подчас применяются для совершения суицида, специалисты советуют хранить их в недоступных для детей местах.

Помимо этого, неправильное хранение лекарств дома может не только снизить их эффективность, но и навредить здоровью. Например, таблетки от боли в животе перестают снимать спазмы, а лекарства от простуды начинают требовать большей дозировки, чтобы работать эффективно. Увеличивая дозу лекарства, вы приносите себе больше вреда, чем пользы. Как отмечает директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров, более неприятной будет ситуация, если вы попадёте на усиление побочных эффектов ― от покраснений и воспаления слизистых вплоть до отёка Квинке.

— Тяжесть последствий зависит от того, какое именно лекарство вы применяете. У твёрдых лекарственных препаратов при выходе за границы допустимой температуры сокращается срок годности. Кстати, что касается покупки препарата, который ближе к истечению срока годности, ничего страшного в этом нет, если он не заканчивается до окончания курса приёма препарата, — рассказал Виталий Шахназаров.

Сложнее ситуация складывается с жидкими форматами лекарств (особенно теми, которые приобретаются для уколов). При нарушении температуры хранения на 2–8 градусов с повышением многие лечебные капли для глаз могут вызвать хронический конъюнктивит и воспаление. То есть хранить в кармане или на полке в ванной такие глазные капли запрещается, так как температура в этих местах выше положенной.

Ещё хуже жидкие формы лекарств реагируют на охлаждение ниже допустимого предела. По словам эксперта, препараты с условиями хранения 2–8 градусов тепла не допускают замораживания ни в каком виде. Испортить лекарство можно очень быстро: при контакте с низкой температурой -15 градусов ампула с препаратом охлаждается ниже нуля приблизительно за десять минут. Очень многие препараты при замораживании и последующем размораживании образуют нерастворимый остаток, который в самых тяжёлых случаях может привести к образованию тромбов и летальному исходу.

Как надо хранить лекарства?

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Правильное обращение с лекарственными средствами начинается с момента покупки. Если лекарство должно храниться в холодильнике, а вам в аптеке приносят его с прилавка, это считается нарушением. Виталий Шахназаров советует проверять покупку, не отходя от кассы.

— Потрогайте упаковку рукой, чтобы убедиться, что температура соответствует нормам хранения. Если вам выдали препарат тёплым, когда он должен быть холодным, от него следует отказаться, — предупредил эксперт.

Он также порекомендовал не доставать препараты из фирменной вторичной упаковки и обращать внимание на манипуляционные знаки: есть препараты, которые нельзя переворачивать, хранить в горизонтальном или вертикальном положении.

Дома у вас наверняка есть ёмкость для хранения препаратов и холодильник. Обращайте внимание на инструкцию и упаковку препарата, там указаны условия хранения.

— Препараты "тёплого" хранения (15–25 градусов тепла) оставьте в тёмной, плотно закрывающейся коробке и храните вдалеке от любых источников тепла в доме (например, батарей). Препараты "холодного" хранения (2–8 градусов тепла) поместите в глубине холодильника. Не используйте дверцу ― температура там особенно скачет, — советует Виталий Шахназаров.

Мази, свечи, кремы рекомендуется хранить при 8–15 градусах. При более высокой температуре они плавятся и разлагаются, при низкой ― теряют потребительские свойства. В этом случае эксперт советует покупать подобную продукцию в крайне ограниченном количестве и сразу после окончания курса лечения утилизировать.

Что касается медицинских изделий (начиная от простого термометра), они обычно могут храниться в широком диапазоне температуры, за исключением одного фактора: очень часто их нельзя хранить при отрицательной температуре (например, на балконах), заключил Виталий Шахназаров.

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