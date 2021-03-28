Путин — об отсутствии фото с вакцинации: Разве мы должны с вами обезьянничать?

Президент России Владимир Путин рассказал, почему не разрешил фотографировать и снимать момент, когда поставил первую часть прививки от коронавируса.

"Разве мы должны с вами обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает?" — сказал российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" 28 марта в 22:00 мск.

Глава государства отметил, что на таком уровне очень просто сфальсифицировать прививку и обмануть людей.

"Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно, просто витамины", — добавил президент.

Путин назвал ведение съёмки во время вакцинации несерьёзным делом. При этом отметил, что прививаться важно и необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно и не болеть.

Напомним, первую дозу вакцины от коронавируса Владимир Путин поставил 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.

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