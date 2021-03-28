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Путин назвал российские антиковидные вакцины лучшими в мире по основным показателям

Препараты отечественного производства дают примерно одинаковый эффект.

28 марта 2021, 12:31
<p>Фото © Алексей Дружинин / ТАСС</p>

Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Все три зарегистрированные российские вакцины от коронавируса находятся на уровне мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям", — сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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По словам президента, все три отечественные вакцины имеют примерно одинаковый эффект. Российский лидер отметил, что "одна из них держится чуть подольше, у другой чуть поменьше уровень защиты, но зато она помягче".

Кроме того, Путин добавил, что не знает ни об одном серьёзном побочном эффекте от вакцинации каким-либо из трёх препаратов. У них "и противопоказаний-то никаких нет", подчеркнул глава государства.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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