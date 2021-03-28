Путин назвал российские антиковидные вакцины лучшими в мире по основным показателям
Препараты отечественного производства дают примерно одинаковый эффект.
Фото © Алексей Дружинин / ТАСС
Все три зарегистрированные российские вакцины от коронавируса находятся на уровне мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям", — сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По словам президента, все три отечественные вакцины имеют примерно одинаковый эффект. Российский лидер отметил, что "одна из них держится чуть подольше, у другой чуть поменьше уровень защиты, но зато она помягче".
Кроме того, Путин добавил, что не знает ни об одном серьёзном побочном эффекте от вакцинации каким-либо из трёх препаратов. У них "и противопоказаний-то никаких нет", подчеркнул глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.
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