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Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле

Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент.

28 марта 2021, 12:14
<p>Фото © Степан Погосян / Photolure / ТАСС</p>

Фото © Степан Погосян / Photolure / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что в апреле подаст в отставку.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", — пояснил политик.

Отметим, что в центре Еревана сегодня проходит митинг оппозиционного объединения "Движение за спасение Родины". Собравшиеся у здания парламента требуют отставки премьера. По словам одного из организаторов акции, "борьба против предателя Пашиняна ни на минуту не прекращалась".

"И это привело к тому, что человек, занимающий кресло премьера, не отмечает вместе с народом Вербное воскресенье", — заявил Гегам Манукян.

Пашинян назначил досрочные парламентские выборы на 20 июня, но они пройдут лишь при одном условии

Пашинян назначил досрочные парламентские выборы на 20 июня, но они пройдут лишь при одном условии

Ранее сообщалось, что на посту главы кабмина Пашинян останется до летних выборов в парламент.

Ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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