Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что в апреле подаст в отставку.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", — пояснил политик.

Отметим, что в центре Еревана сегодня проходит митинг оппозиционного объединения "Движение за спасение Родины". Собравшиеся у здания парламента требуют отставки премьера. По словам одного из организаторов акции, "борьба против предателя Пашиняна ни на минуту не прекращалась".

"И это привело к тому, что человек, занимающий кресло премьера, не отмечает вместе с народом Вербное воскресенье", — заявил Гегам Манукян.

Ранее сообщалось, что на посту главы кабмина Пашинян останется до летних выборов в парламент.

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