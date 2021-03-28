Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле
Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент.
Фото © Степан Погосян / Photolure / ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что в апреле подаст в отставку.
"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", — пояснил политик.
Отметим, что в центре Еревана сегодня проходит митинг оппозиционного объединения "Движение за спасение Родины". Собравшиеся у здания парламента требуют отставки премьера. По словам одного из организаторов акции, "борьба против предателя Пашиняна ни на минуту не прекращалась".
"И это привело к тому, что человек, занимающий кресло премьера, не отмечает вместе с народом Вербное воскресенье", — заявил Гегам Манукян.
Ранее сообщалось, что на посту главы кабмина Пашинян останется до летних выборов в парламент.
Ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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