Жительница Волгограда дома родила недоношенную двойню и выкинула малышей на помойку
Она утверждает, что не знала о беременности, а младенцы якобы не подавали признаков жизни.
Фото © Pixabay
Сотрудники предприятия по сортировке мусора в Волгограде обнаружили тела двух недоношенных младенцев. Личность матери детей, которая пару дней назад выбросила их на помойку в полиэтиленовом мешке, уже установлена. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
По данным судмедэкспертов, двойня к моменту появления на свет была мертва. Малышей родила у себя дома 37-летняя местная жительница. По каким-то причинам она не стала обращаться за помощью к медикам. Как утверждает сама женщина, она вообще не знала, что находится в положении, а быструю утомляемость списывала на лишний вес. По её словам, дети после появления на свет не подавали признаков жизни. Из-за этого мать завернула их в мешок и вынесла на помойку.
"Предположительно, роженица получила сильный психологический стресс, поэтому не отдавала отчёта своим действиям. В том числе не обеспокоилась собственным здоровьем", — отмечают в ведомстве.
Добавим, что личность матери удалось установить с помощью магазинного чека, который она оставила в пакете, куда положила тела детей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия нашли тело младенца. Прокуратура организовала проверку.
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