Жительница Волгограда дома родила недоношенную двойню и выкинула малышей на помойку

Сотрудники предприятия по сортировке мусора в Волгограде обнаружили тела двух недоношенных младенцев. Личность матери детей, которая пару дней назад выбросила их на помойку в полиэтиленовом мешке, уже установлена. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным судмедэкспертов, двойня к моменту появления на свет была мертва. Малышей родила у себя дома 37-летняя местная жительница. По каким-то причинам она не стала обращаться за помощью к медикам. Как утверждает сама женщина, она вообще не знала, что находится в положении, а быструю утомляемость списывала на лишний вес. По её словам, дети после появления на свет не подавали признаков жизни. Из-за этого мать завернула их в мешок и вынесла на помойку.