Мать девочки, в которую на полном ходу влетела "ауди", рассказала о самочувствии дочери

Мать девочки, выжившей в жуткой аварии с участием автоледи на "ауди" в Ленинградской области, рассказала Пятому каналу о самочувствии дочери.

"Состояние у неё стабильное, но тяжёлое", — сказала собеседница телеканала.

По словам женщины, водитель иномарки на связь с ней пока не выходила. К тому же, мать пострадавшей девочки только недавно увидела чудовищные кадры, на которых запечатлён момент ДТП. При этом женщина не знает, как её дочь с подругой, которая в результате аварии погибла, оказались в том районе Тосно, где произошла трагедия.

"У меня дочь очень редко ходит гулять. С подругами если ходят, то сидят там, где нет никого, ищут место, чтобы людей было поменьше. Что они делали именно там и как такое случилось, я не знаю", — поделилась мать пострадавшей со слезами на глазах.

Напомним, инцидент произошёл вечером 27 марта. Женщина за рулём "ауди" не захотела пропускать переходящих по зебре двух школьниц и на полном ходу влетела в них. В результате 15-летняя девочка умерла в машине скорой помощи, а её 17-летнюю знакомую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Как стало известно, правоохранители задержали автоледи-виновницу ДТП. Против неё было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

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