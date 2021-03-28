Врио губернатора Пензенской области отправил в отставку правительство региона

До формирования нового кабмина чиновники останутся при своих полномочиях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку правительство региона в полном составе. Соответствующее постановление от 26 марта было опубликовано сегодня на официальном портале областного кабмина. Отмечается, что отправленным в отставку чиновникам поручено исполнять свои полномочия до формирования нового кабинета министров.

"Постановляю: 1. Объявить об отставке Правительства Пензенской области. 2. Поручить Правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до формирования нового состава Правительства Пензенской области", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта президент России Владимир Путин назначил уроженца Пензы Мельниченко на пост врио главы Пензенской области. С 24 сентября 2017 года он работал в должности председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.