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Регион
Опубликовано 28 марта 2021, 11:25

Врио губернатора Пензенской области отправил в отставку правительство региона

Фото © ТАСС / Максим Буданов

Фото © ТАСС / Максим Буданов

До формирования нового кабмина чиновники останутся при своих полномочиях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку правительство региона в полном составе. Соответствующее постановление от 26 марта было опубликовано сегодня на официальном портале областного кабмина. Отмечается, что отправленным в отставку чиновникам поручено исполнять свои полномочия до формирования нового кабинета министров.

"Постановляю: 1. Объявить об отставке Правительства Пензенской области. 2. Поручить Правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до формирования нового состава Правительства Пензенской области", — говорится в сообщении.

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Политолог оценил назначение Мельниченко врио главы Пензенской области

Напомним, 26 марта президент России Владимир Путин назначил уроженца Пензы Мельниченко на пост врио главы Пензенской области. С 24 сентября 2017 года он работал в должности председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Также Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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Предыдущий глава региона Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей 21 марта. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

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Наталья Демьянова
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