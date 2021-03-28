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Еврокомиссар назвал срок производства вакцины "Спутник V" в ЕС

Появление на рынке российского препарата не изменит ситуацию с пандемией, уверен он.

28 марта 2021, 11:54
<p>Фото © ТАСС / Tibor Rosta / MTI via AP</p>

Фото © ТАСС / Tibor Rosta / MTI via AP

После одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской вакцины от коронавируса "Спутник V" её производство займёт около года. Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Я испытываю большое уважение к российским учёным, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине. Но моя задача как еврокомиссара состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины", — сказал он в эфире телеканала LCI.

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Еврокомиссар заметил, что после апробации потребуется не менее 10–14 месяцев на изготовление первой партии вакцины в Европе. Однако это не повлияет на ситуацию с пандемией в странах ЕС, добавил Бретон.

Еврокомиссар заявил, что ЕС уже не нуждается в вакцине "Спутник V"

Еврокомиссар заявил, что ЕС уже не нуждается в вакцине "Спутник V"

Всего же к середине лета Евросоюз планирует создать 420 миллионов доз вакцины, уточнил Бретон. Этого количества препарата будет достаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет, считает он.

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"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире

Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Баварии призвал ЕС как можно скорее одобрить "Спутник V" и заявил о важности вынесения урока из негативного опыта первых поставок вакцин от коронавируса.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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