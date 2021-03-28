Китай увеличил объём сухопутных перевозок через Россию

Железнодорожная транспортировка грузов в Европу через Азию и Россию стала более привлекательной для Китая из-за быстрого восстановления страны после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что таким образом производители КНР стараются избежать задержек при поставке товаров в Евросоюз. За первые два месяца 2021 года из Китая в ЕС отправилось в два раза больше грузовых поездов, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказала специалист по продажам компании — производителя тренажёров Нину Фанг, отказаться от привычного способа доставки по морю вынудило повышение цен. Кроме того, основные европейские клиенты жаловались на низкую эффективность перевозок по воде, а также допускали возможность изменить метод отправления грузов.

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