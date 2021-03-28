Китай увеличил объём сухопутных перевозок через Россию
Так производители из КНР стремятся избежать задержек при поставке товаров в ЕС.
Фото © Pixabay
Железнодорожная транспортировка грузов в Европу через Азию и Россию стала более привлекательной для Китая из-за быстрого восстановления страны после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю. Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что таким образом производители КНР стараются избежать задержек при поставке товаров в Евросоюз. За первые два месяца 2021 года из Китая в ЕС отправилось в два раза больше грузовых поездов, чем за аналогичный период прошлого года.
Как рассказала специалист по продажам компании — производителя тренажёров Нину Фанг, отказаться от привычного способа доставки по морю вынудило повышение цен. Кроме того, основные европейские клиенты жаловались на низкую эффективность перевозок по воде, а также допускали возможность изменить метод отправления грузов.
Кроме того, отмечает издание, на смену приоритетов в логистике повлияет и перекрытие Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Напомним, что это произошло 23 марта. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала России не поступало. Между тем аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.
Выбор редакции
Проделки инопланетян: в Китае фура с контейнером Evergreen повторила ЧП с судном-гигантом в Суэцком канале
Невостребованный гигант: почему советский самолёт-рекордсмен оказался никому не нужен
"Время всё расставит по местам": Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение
Путин назвал российские антиковидные вакцины лучшими в мире по основным показателям
Томский ответ: партия "Новые люди" отреагировала на погромы олимпийским спокойствием
Комментариев: 0