США нарастят санкции из-за "Северного потока — 2"

США донесли до Германии свою позицию относительно газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы считаем, что это (строительство "Северного потока — 2". — Прим. Лайфа) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнёру — Германии. И это то, что я сделал. В Конгрессе [США] придерживаются такого же мнения", — сказал Блинкен.

Он отметил, что США уже ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, и намерены продолжать подобную политику.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. На сегодняшний день прокладка газовой магистрали находится на завершающем этапе, однако всячески помешать запуску проекта пытаются Соединённые Штаты, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. 24 марта Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями Германии, чтобы не допустить окончания строительства.

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