Австралийский телеканал прервал вещание из-за "российских хакеров"
Поводом для атаки якобы послужила программа, посвящённая РФ.
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Воскресный утренний эфир австралийского телеканала Channel Nine был прерван из-за хакерской атаки. Об этом сообщается в твиттере канала.
"Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, чтобы вернуться к нормальной сетке вещания", — говорится в записи.
По данным портала TV Blackbox, вместо утреннего шоу Weekend Today телеканал транслировал старые программы. Эксперты по безопасности заявили, что из-за уровня сложности взлома атака была совершена из России. Предполагаемые хакеры якобы планировали не дать выйти в эфир программе Under Investigation, посвящённой России.
Ранее Лайф рассказывал, как хакеры массово получили доступ к камерам в больницах, школах и тюрьмах.
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