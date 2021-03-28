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Австралийский телеканал прервал вещание из-за "российских хакеров"

Поводом для атаки якобы послужила программа, посвящённая РФ.

28 марта 2021, 14:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Воскресный утренний эфир австралийского телеканала Channel Nine был прерван из-за хакерской атаки. Об этом сообщается в твиттере канала.

"Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, чтобы вернуться к нормальной сетке вещания", — говорится в записи.

По данным портала TV Blackbox, вместо утреннего шоу Weekend Today телеканал транслировал старые программы. Эксперты по безопасности заявили, что из-за уровня сложности взлома атака была совершена из России. Предполагаемые хакеры якобы планировали не дать выйти в эфир программе Under Investigation, посвящённой России.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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