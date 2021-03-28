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В Ульяновске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца

На свет ребёнок появился недоношенным.

28 марта 2021, 14:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Засвияжском районе Ульяновска нашли мёртвого младенца в одном из мусорных контейнеров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава. Отмечается, что инцидент произошёл 27 марта.

"В ходе выезда бригада скорой помощи обнаружила труп недоношенного новорождённого ребёнка весом примерно 2,3 килограмма", — сообщили там.

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Информация об обнаружении тела поступила в службу 112, сведения передали в скорую помощь, медики констатировали смерть малыша. Труп ребёнка доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Информация также передана в правоохранительные органы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия нашли тело младенца. Прокуратура организовала проверку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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