Тренер сборной Санкт-Петербурга по баскетболу умер во время матча
Королёв работал с 1990 года и за 30 лет подготовил большое количество успешных спортсменок.
Виктор Королёв. Фото © Федерация баскетбола Санкт-Петербурга
Российский баскетбольный тренер Виктор Королёв умер во время матча за бронзовые медали первенства России среди юниорок 2005 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
"В заключительный день прошли только шесть игр за места с пятого по 16-е. Встреча за третье место между "Санкт-Петербургом–1" и "Москвой–3" была прервана на девятой минуте. Главный тренер петербурженок Виктор Королёв потерял сознание и скоропостижно скончался", — сказано в записи.
Департамент по организации и проведению турнира принял решение прервать эту встречу и не проводить финал. Обе игры состоятся позднее, решение по поводу дат будет принято в ближайшее время.
РФБ выразила соболезнования родным и близким специалиста, а также сотрудникам СШОР "Купчинский Олимп" и СШОР Кировского района Петербурга, в которых Королёв был тренером.
Федерация баскетбола Санкт-Петербурга также выразила соболезнования и отметила, что Королёв работал с 1990 года и за это время подготовил большое количество спортсменок, с успехом выступающих на всех уровнях.
Ранее Лайф сообщал, что в США скончался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер.
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