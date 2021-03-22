Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью
Этот кадр точно запомнится близким роженицы надолго.
Венди Фрид из США рассказала в "Тиктоке" смущающую историю, которая с ней произошла. Когда женщина только родила сына и находилась в палате, её муж решил сделать совместное фото. Кадр получился отличный: супруги счастливо улыбались в камеру, пока малыш лежал у мамы на груди. Новоиспечённый отец сразу же отправил снимок в семейный чат, чтобы поделиться своей радостью.
Видео © TikTok / wenfreed
Однако один нюанс испортил всё. Мужчина не обратил внимания на то, что на фото его возлюбленная всё ещё была полуобнажена и лежала с разведёнными в стороны ногами. На видео, которым поделилась Венди, она от стыда закрывает лицо рукой. Также она показала сам кадр, на котором предусмотрительно прикрыла свои гениталии жёлтым эмодзи.
Ролик посмотрели более 719 тысяч раз. И, как выяснилось, ситуация оказалась не такой редкой. Мамы принялись рассказывать в комментариях, что их мужья совершали такую же ошибку. Женщины по-разному реагировали на подобные просчёты своих избранников. Но Венди всё же простила своего рассеянного супруга.
Мой муж поступил бы так же, если бы не потерял сознание
Фото © Facebook / Wendy Freed
Мой муж сделал то же самое. И я расстроилась, когда узнала
Мой муж тоже. Он отправил фото даже моему отцу. Я узнала спустя месяц, и он вместе со мной. Мы были в шоке
WOW-news
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