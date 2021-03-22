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Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Этот кадр точно запомнится близким роженицы надолго.

22 марта 2021, 07:00

Скриншот © TikTok / wenfreed

Венди Фрид из США рассказала в "Тиктоке" смущающую историю, которая с ней произошла. Когда женщина только родила сына и находилась в палате, её муж решил сделать совместное фото. Кадр получился отличный: супруги счастливо улыбались в камеру, пока малыш лежал у мамы на груди. Новоиспечённый отец сразу же отправил снимок в семейный чат, чтобы поделиться своей радостью.

Видео © TikTok / wenfreed

Однако один нюанс испортил всё. Мужчина не обратил внимания на то, что на фото его возлюбленная всё ещё была полуобнажена и лежала с разведёнными в стороны ногами. На видео, которым поделилась Венди, она от стыда закрывает лицо рукой. Также она показала сам кадр, на котором предусмотрительно прикрыла свои гениталии жёлтым эмодзи.

Скриншот © TikTok / wenfreed

Скриншот © TikTok / wenfreed

Ролик посмотрели более 719 тысяч раз. И, как выяснилось, ситуация оказалась не такой редкой. Мамы принялись рассказывать в комментариях, что их мужья совершали такую же ошибку. Женщины по-разному реагировали на подобные просчёты своих избранников. Но Венди всё же простила своего рассеянного супруга.

Мой муж поступил бы так же, если бы не потерял сознание

bubamama1969

Фото © Facebook / Wendy Freed

Фото © Facebook / Wendy Freed

Мой муж сделал то же самое. И я расстроилась, когда узнала

roxanneasik

Мой муж тоже. Он отправил фото даже моему отцу. Я узнала спустя месяц, и он вместе со мной. Мы были в шоке

milicoku

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Замужняя девушка обратилась к врачу с травмой лодыжки и узнала, что на самом деле она — мужчина

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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