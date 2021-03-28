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Доктор Мясников назвал вирус, провоцирующий рак

Предотвратить серьёзное заболевание помогут вакцинация и регулярное посещение врачей.

28 марта 2021, 14:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/drmyasnikov/photos/a.920590864702083/2930129540414862/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Доктор Мясников</a></p>

Фото © Facebook / Доктор Мясников

Вирус папилломы человека может спровоцировать развитие онкологии. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ВПЧ может привести к раку шейки матки, горла, головы, шеи, а также к раку полового члена.

"Много лет назад японские учёные обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

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По его словам, существует около пятидесяти разновидностей вируса папилломы человека, которые воздействуют на слизистые. И некоторые виды могут менять слизистую так, что это "даёт толчок раку". Так, попадая в клетку, вирус входит в её ДНК, вызывая мутации. В итоге клетка начинает перерождаться в раковую.

Чтобы защититься от ВПЧ, Мясников рекомендует регулярно проходить медицинские обследования, а также вакцинироваться. При этом врач подчеркнул, что современные препараты направлены на борьбу практически со всеми вирусными заболеваниями, приводящими к онкологии.

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А ранее Мясников назвал три эффективных способа, которые помогут в случае любой болезни. Не следует сразу бежать к врачу, отметил он.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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