Доктор Мясников назвал вирус, провоцирующий рак

Вирус папилломы человека может спровоцировать развитие онкологии. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ВПЧ может привести к раку шейки матки, горла, головы, шеи, а также к раку полового члена.

"Много лет назад японские учёные обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, существует около пятидесяти разновидностей вируса папилломы человека, которые воздействуют на слизистые. И некоторые виды могут менять слизистую так, что это "даёт толчок раку". Так, попадая в клетку, вирус входит в её ДНК, вызывая мутации. В итоге клетка начинает перерождаться в раковую.

Чтобы защититься от ВПЧ, Мясников рекомендует регулярно проходить медицинские обследования, а также вакцинироваться. При этом врач подчеркнул, что современные препараты направлены на борьбу практически со всеми вирусными заболеваниями, приводящими к онкологии.

А ранее Мясников назвал три эффективных способа, которые помогут в случае любой болезни. Не следует сразу бежать к врачу, отметил он.

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