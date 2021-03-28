Аналитик из США сравнил российскую экономику с крепостью, не поддающейся санкциям

Российская экономика заметно укрепилась за последние семь лет, поэтому новый пакет санкций, который планируется ввести против РФ, не нанесёт ей ущерба. Такое мнение выразил руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management, автор бестселлера "Подъём и падение государств: силы перемен в посткризисном мире" Ручир Шарма.

"Несмотря на то что его часто сравнивают с непредсказуемыми диктаторами, Путин долго и внимательно выстраивал макроэкономику. После 2014 года он принял оборонительную позицию и сосредоточил усилия, чтобы превратить Россию в финансовую крепость, не поддающуюся внешнему давлению, и в том числе санкциям. К удивлению, он достиг успеха", — отмечается в его колонке в разделе "Мнения" газеты Financial Times.

Шарма также уточнил, что Россия менее привязана к мировым ценам на нефть, а рубль не так зависим от колебаний этого показателя, как валюта других развитых стран-энергоэкспортёров, например Канады и Норвегии. Затрагивая тему вызванного пандемией коронавируса кризиса, эксперт подчеркнул, что у России впервые в современной истории были средства для противодействия ему за счёт увеличения государственных расходов и снижения процентных ставок.

В заключение Шарма отметил, что Россия на сегодняшний день менее чувствительна к давлению извне, чем в 2014 году. Кроме того, как подчеркнул эксперт, "крепость РФ хорошо выстроена, чтобы выжить в постпандемическом мире".

Ранее Лайф рассказывал, что Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России. В администрации президента США опасаются возможного негативного влияния ограничительных мер на американскую экономику.

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