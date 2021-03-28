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В России появилась медаль для жён подводников Северного флота

Награду получили супруги военнослужащих, состоящие в браке не менее десяти лет.

28 марта 2021, 17:10
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

К 115-й годовщине подводного флота России Северный флот учредил награду "Заслуженная жена подводника". Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Учреждение памятной медали для жён подводников-североморцев было поддержано командованием Северного флота, которое высоко оценивает роль семьи в мотивации военнослужащих к добросовестному исполнению воинского долга", — отметили в оборонном ведомстве.

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Медалью "Заслуженная жена подводника" награждают супруг моряков при условии нахождения в браке не менее десяти лет. Также памятной награды могут быть удостоены и вдовы. Кандидатов на медаль будет выдвигать командир экипажа с учётом мнения женсовета подводных сил. Уточняется, что медаль имеет статус негосударственной награды.

Добавим, что каждый экипаж сам выбирает дату вручения награды. Например, чествование может быть приурочено ко Дню ВМФ России или ко Дню семьи, любви и верности. Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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