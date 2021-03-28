Россиянин Мазепин вылетел с трассы в первой в своей жизни гонке "Формулы-1"

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин сошёл с гонки Гран-при Бахрейна в первом круге. Для гонщика это первый сезон в "Формуле-1".

LAP 1/56



Safety Car is out after Mazepin hits the barriers on the opening lap! 💥



He is out of the car and unharmed 👍#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Q4MJILmXct — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Россиянин стартовал с 19-й позиции. Накануне во время квалификации он испытывал проблемы с тормозами болида.

Этап в Бахрейне является первым в сезоне 2021 года.

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