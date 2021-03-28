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Россиянин Мазепин вылетел с трассы в первой в своей жизни гонке "Формулы-1"

Гран-при Бахрейна открывает сезон 2021 года.

28 марта 2021, 15:40
<p>Никита Мазепин. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Никита Мазепин. Фото © ТАСС / Zuma

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин сошёл с гонки Гран-при Бахрейна в первом круге. Для гонщика это первый сезон в "Формуле-1".

Россиянин стартовал с 19-й позиции. Накануне во время квалификации он испытывал проблемы с тормозами болида.

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин стал 20-м

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин стал 20-м

Этап в Бахрейне является первым в сезоне 2021 года.

Ранее Лайф рассказывал о главных интригах "Формулы-1". Например, долгожданном появлении сына Михаэля Шумахера и возвращении легендарного 40-летнего ветерана Фернандо Алонсо.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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