Россиянин Мазепин вылетел с трассы в первой в своей жизни гонке "Формулы-1"
Гран-при Бахрейна открывает сезон 2021 года.
Никита Мазепин. Фото © ТАСС / Zuma
Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин сошёл с гонки Гран-при Бахрейна в первом круге. Для гонщика это первый сезон в "Формуле-1".
LAP 1/56— Formula 1 (@F1) March 28, 2021
Safety Car is out after Mazepin hits the barriers on the opening lap! 💥
He is out of the car and unharmed 👍#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Q4MJILmXct
Россиянин стартовал с 19-й позиции. Накануне во время квалификации он испытывал проблемы с тормозами болида.
Этап в Бахрейне является первым в сезоне 2021 года.
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