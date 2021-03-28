Самолёт из Москвы готовится к аварийной посадке в Краснодаре

В Краснодаре ожидается аварийная посадка самолёта из Москвы. Отмечается, что причиной стал неисправный механизм закрылок летательного аппарата. Об этом Лайфу сообщил источник.

На борту самолёта находится 149 человек. По данным собеседника, лайнер принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".

По информации на 18:20 мск, борт успешно приземлился, никто не пострадал.

"Он совершил посадку благополучно в 18:19. Всё хорошо, ничего не произошло, всё в порядке. По предварительной версии, нарушение работы механизации закрылок. Пострадавших нет, всё хорошо", — заявили Лайфу в пресс-службе авиагавани.

Ранее Лайф рассказывал, что во Внуково аварийно сел бизнес-джет без левой стойки шасси. На борту, который следовал из Литвы, находилось лишь два члена экипажа.

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