Аналитик предрёк курсу биткоина рост до $400 тысяч в 2021 году
Свой прогноз эксперт основывает на графике 10-летнего периода.
Фото © Pixabay
Курс биткоина в течение 2021 года может вырасти в несколько раз и достичь отметки в $400 тысяч. Такое мнение в "Твиттере" выразил аналитик Bloomberg Майк Макглоун.
"На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом, скачок развития в 2021 году может превратить биткоин в безрисковый актив", — написал аналитик.
Свой прогноз Макглоун основывает на графике, который охватывает период с 2010 года по настоящее время. Согласно его расчётам, после пиков цены на криптовалюту в 2013 и 2017 годах следующий взлёт придётся на текущий год.
Ранее Лайф рассказывал, что 13 марта биткоин обновил исторический максимум, пробив отметку в $59 тысяч. На 28 марта он торгуется на уровне $56,3 тысячи.
Выбор редакции
Инвестор предупредила о новой проблеме для биткоина
Аналитики рассказали, кто в России остался в плюсе благодаря пандемии коронавируса
США нарастят санкции из-за "Северного потока — 2"
В многоквартирном доме в Екатеринбурге взорвался газ
Россиянин Мазепин вылетел с трассы в первой в своей жизни гонке "Формулы-1"
Комментариев: 0