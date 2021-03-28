Аналитик предрёк курсу биткоина рост до $400 тысяч в 2021 году

Курс биткоина в течение 2021 года может вырасти в несколько раз и достичь отметки в $400 тысяч. Такое мнение в "Твиттере" выразил аналитик Bloomberg Майк Макглоун.

"На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом, скачок развития в 2021 году может превратить биткоин в безрисковый актив", — написал аналитик.

Свой прогноз Макглоун основывает на графике, который охватывает период с 2010 года по настоящее время. Согласно его расчётам, после пиков цены на криптовалюту в 2013 и 2017 годах следующий взлёт придётся на текущий год.

Ранее Лайф рассказывал, что 13 марта биткоин обновил исторический максимум, пробив отметку в $59 тысяч. На 28 марта он торгуется на уровне $56,3 тысячи.

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