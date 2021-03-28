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Трёх российских штангистов дисквалифицировали за допинг

В пробах было обнаружено вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов.

28 марта 2021, 14:59
<p>Надежда Евстюхина. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Надежда Евстюхина. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российские штангисты Надежда Евстюхина, Давид Беджанян и Олег Чен отстранены от соревнований за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики.

Допинговый скандал разгорелся ещё в июне 2020 года. Тогда в пробах спортсменов был обнаружен метаболит дигидрохлорметилтестостерона — вещества, относящегося к группе андрогенных анаболических стероидов.

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Отмечается, что дисквалификация трёхкратной чемпионки мира Евстюхиной уже завершилась, она была отстранена с 2018 года по 2020-й. Что касается двукратных чемпионов Европы Беджаняна и Чена, то их отстранили на четыре года. Оба спортсмена смогут принять участие в соревнованиях во второй половине текущего года. Беджанян отстранён до 9 декабря, а Чен — до 15 ноября.

А ранее стало известно, что российскую фигуристку дисквалифицировали на десять лет за допинг. Как отмечается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, бан в отношении Марии Сотсковой вступил в силу 6 апреля 2020 года, а заканчивается 5 апреля 2030 года.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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