Россия предложила Египту помощь в освобождении Суэцкого канала от застрявшего судна-гиганта

Контейнеровоз уже шестой день остаётся на одном месте.

Москва готова помочь Каиру в разблокировании Суэцкого канала, где из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given образовалась пробка из более чем трёх сотен судов. Об этом заявил посол России в африканской стране Георгий Борисенко.

"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", — приводит его слова РИА "Новости".

Также Борисенко отметил, что в России внимательно следят за тем, что сейчас происходит в Суэцком канале. Однако, по его словам, на данный момент официальных обращений с просьбами о помощи от Египта не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант. По его словам, канал ежедневно теряет доход в размере 12–14 миллионов долларов. После освобождения водного пути дирекция обсудит с судоходными операторами дальнейшие действия, так как компания не может отказаться от своих клиентов.