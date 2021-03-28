Проделки инопланетян: в Китае фура с контейнером Evergreen повторила ЧП с судном-гигантом в Суэцком канале
Ситуации оказались схожи буквально до углов, под которыми транспорт встал на пути других участников движения.
Фото © Соцсети
На скоростной автомагистрали в китайском Нанкине грузовик попал в аварию и перегородил движение, создав затор, однако вполне обычная ситуация вызвала бурное обсуждение в связи с одной особенностью: контейнер на грузовике оказался компании Evergreen. Той же самой, чей контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале несколько дней назад, сообщает Mothership.
Фотографии с камер видеонаблюдения завирусились в китайской соцсети Weibo. Ещё одним совпадением оказалось и то, как застрял грузовик — он отклонился от курса вправо и встал на дороге под углом примерно 45 градусов, прямо как его многотонный водный собрат.
Напомним, 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно, однако 27-го числа его всё же удалось немного сдвинуть с места.
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