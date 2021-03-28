США прислушиваются к партнёрам по НАТО в вопросе вывода войск из Афганистана

США важна позиция европейских партнёров по НАТО в вопросе вывода войск из Афганистана. В частности, это обсуждалось в ходе встречи министров иностранных дел альянса, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

"Для нас важно было не просто изложить свою позицию по выводу войск, в том числе относительно крайнего срока 1 мая, но также выслушать идеи, мысли и анализ наших партнёров, также вовлечённых в этот процесс", — приводит слова Блинкена CNN.

Дипломат уточнил, что напрямую передал мнение партнёров по НАТО американскому президенту Джо Байдену.

Как уточнил Блинкен, США придерживаются позиции о завершении вывода своих войск из Афганистана "к подходящему моменту", сейчас страна сконцентрирована на крайнем сроке — 1 мая. Однако он заметил, что все придерживаются мнения о том, что военного решения ситуации в Афганистане не существует и необходимо приходить к политическому урегулированию.

На сегодняшний день, заметил Блинкен, в Афганистане находится больше военнослужащих из европейских стран НАТО, чем американских солдат.

Ранее Лайф сообщал, что главы МИД НАТО не смогли договориться по вопросу вывода войск из Афганистана на первой очной после пандемии встрече.

Авторы