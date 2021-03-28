Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству забитых шайб

Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по голам в равных составах. Свой 456-й общий и 18-й в текущем сезоне гол он забил в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Овечки вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству забитых голов в равных составах. Видео © NHL.com

Теперь россиянин догнал Бретта Халла и вышел на шестое место в истории. Больше в равных составах забивали только Уэйн Гретцки (617), Горди Хоу (566), Яромир Ягр (538), Марсель Дионн (478) и Майк Гартнер (467).

В истории НХЛ на счету российского форварда это уже 724-я шайба. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 170 шайб. А до идущего пятым Марселя Дионна (731 гол) капитану "Вашингтона" нужно всего семь раз поразить ворота соперника.

Ранее Овечкин догнал Эспозито в списке лучших снайперов НХЛ. Тогда он забил 717 шайб за всю историю НХЛ.

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