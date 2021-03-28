Европу предупредили о возможном дефиците нефти и товаров из-за перекрытого Суэцкого канала
Ситуация заставит пересмотреть регламент прохождения судов через водную артерию, полагает эксперт.
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Дополнительная неделя простоя Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given может вызвать серьёзные перебои в поставках в Европе, которые в итоге повлекут ощутимые финансовые убытки. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель морских исследований школы Флетчера при Университете Тафтса (США) профессор Рокфорд Вайтц.
"Если контейнеровоз будет освобождён в течение двух-трёх дней, экономические убытки будут относительно небольшими. Товары, ожидающие транзита через канал, будут доставлены с возможной задержкой в семь-десять дней. Но, если вызволение судна займёт ещё неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово-затратные перебои", — пояснил Вайтц.
По мнению эксперта, из-за простоя могут пострадать европейские нефтеперерабатывающие заводы, которые зависят от стабильных поставок сырья с Ближнего Востока через Суэцкий канал. Из-за перебоев в логистике они будут вынуждены покупать углеводороды на открытом рынке. Кроме того, отметил аналитик, блокировка водной артерии может привести к острому дефициту в странах ЕС электроники и других товаров, импортируемых из Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Блокировка Суэцкого канала продемонстрировала риск для международной системы доставки, который исходит от увеличивающихся в размерах контейнеровозов. Перебои заставят руководство Суэцкого канала пересмотреть свою операционную деятельность и, возможно, выделить дополнительные буксиры для больших судов, пересекающих канал", — резюмировал Вайтц.
Ранее Лайф сообщал, что водная артерия была заблокирована из-за контейнеровоза, севшего на мель поперёк русла 23 марта. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, а ширина — 59. Накануне контейнеровоз впервые удалось немного сдвинуть с места. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала России не поступало.
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