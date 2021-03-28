Рогозин показал, как сейчас из космоса выглядит судно-гигант, перекрывшее Суэцкий канал

Напомним, 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно, однако 27-го числа его всё же удалось немного сдвинуть с места.