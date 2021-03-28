Рогозин показал, как сейчас из космоса выглядит судно-гигант, перекрывшее Суэцкий канал
Корабль уже шестые сутки остаётся на мели.
Фото © Twitter / РОГОЗИН
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин показал снимок контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал в Египте.
"Суэцкий канал, съёмка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", — написал Рогозин в "Твиттере".
На снимке можно увидеть, что работы по разблокировке водного узла продолжаются.
Напомним, 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно, однако 27-го числа его всё же удалось немного сдвинуть с места.
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