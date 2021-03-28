Во Франции тусовщики устроили ночную вечеринку в лесу, и их не смутил даже комендантский час

Во Франции группа людей устроила нелегальную ночную вечеринку в лесу Версаля (департамент Ивелин), на которой присутствовало порядка 150 человек. Организаторов мероприятия задержала полиция, сообщает газета Le Parisien.

Отмечается, что незаконная вечеринка была проведена в период действия комендантского часа, связанного с ковидом. Правоохранители прибыли на место уже к её концу после того, как к ним обратились с жалобами несколько жителей близлежащего района. В полиции Версаля уточнили, что все участники несанкционированного мероприятия, большинство из которых не старше 20 лет, были на вечеринке без защитных масок и не соблюдали безопасную дистанцию.

В итоге стражи порядка выписали более 20 штрафов за "участие в собрании группы больше шести человек". Кроме того, за "создание угрозы для жизни других людей" задержаны двое подростков, организовавших вечеринку. Полицейские также изъяли всё звуковое оборудование.

Добавим, что сейчас в 19 департаментах Франции действует карантин, более чем в десяти районах установлен особый эпидемический контроль за ситуацией в связи с быстрым распространением заболевания. Кроме этого, на всей территории республики с 19:00 до 06:00 (с 21:00 до 08:00 мск) действует комендантский час. Гражданам запрещено собираться группами более шести человек. Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро.

Ранее сообщалось, что в Таллине заражённые коронавирусом тусовщики наплевали на ограничения и устроили шумную вечеринку.

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