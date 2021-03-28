Во Франции тусовщики устроили ночную вечеринку в лесу, и их не смутил даже комендантский час
Разгонять наслаждавшихся единением с природой отдыхающих пришлось полиции.
Фото © Pixabay
Во Франции группа людей устроила нелегальную ночную вечеринку в лесу Версаля (департамент Ивелин), на которой присутствовало порядка 150 человек. Организаторов мероприятия задержала полиция, сообщает газета Le Parisien.
Отмечается, что незаконная вечеринка была проведена в период действия комендантского часа, связанного с ковидом. Правоохранители прибыли на место уже к её концу после того, как к ним обратились с жалобами несколько жителей близлежащего района. В полиции Версаля уточнили, что все участники несанкционированного мероприятия, большинство из которых не старше 20 лет, были на вечеринке без защитных масок и не соблюдали безопасную дистанцию.
В итоге стражи порядка выписали более 20 штрафов за "участие в собрании группы больше шести человек". Кроме того, за "создание угрозы для жизни других людей" задержаны двое подростков, организовавших вечеринку. Полицейские также изъяли всё звуковое оборудование.
Добавим, что сейчас в 19 департаментах Франции действует карантин, более чем в десяти районах установлен особый эпидемический контроль за ситуацией в связи с быстрым распространением заболевания. Кроме этого, на всей территории республики с 19:00 до 06:00 (с 21:00 до 08:00 мск) действует комендантский час. Гражданам запрещено собираться группами более шести человек. Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро.
Ранее сообщалось, что в Таллине заражённые коронавирусом тусовщики наплевали на ограничения и устроили шумную вечеринку.
Лента новостей
"Ревёт уже вторые сутки": Пермяк, прокативший пьяную подругу в багажнике, назвал "похищение" пранком — видео
сегодня в 18:28
В Амстердаме полиция вновь применила водомёты для разгона жителей, не согласных с ковидными ограничениями — видео
сегодня в 18:24
Евгений Григорьев лидирует на выборах мэра Якутска
сегодня в 18:11
Выбор редакции
Во Франции третьи сутки подряд выявили более 40 тысяч новых случаев ковида
Когда проснулся, а рядом совершенно незнакомый человек: 7 историй, героям которых неловко до сих пор
Рогозин показал, как сейчас из космоса выглядит судно-гигант, перекрывшее Суэцкий канал
В Волгограде школьник умер после вписки на съёмной квартире
В Госдуме оценили видео, на котором дети из Татарстана просят построить им школу
Комментариев: 0