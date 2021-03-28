"Ревёт уже вторые сутки": Пермяк, прокативший пьяную подругу в багажнике, назвал "похищение" пранком — видео

Пермяк, прокативший пьяную подругу в багажнике, назвал "похищение" пранком. Видео © LIFE, Telegram / "Пермь № 1"

Как сообщалось ранее, в Сети появилось видео, где парень в Перми заталкивает в багажник девушку, которая пытается сопротивляться. При этом события разворачивались на глазах у нескольких человек, один из которых попытался вмешаться в ситуацию, но мужчина его грубо оттолкнул. В комментариях к ролику некоторые пользователи предположили, что это просто розыгрыш. Лайф нанёс визит "похитителю" и побеседовал с ним.

Как ранее сообщил нам источник, инцидент, который произошёл 27 марта, никак не связан с похищением или розыгрышем. В тот вечер 29-летняя девушка отдыхала у друзей со своим 30-летним парнем. Когда тот сказал подруге, что пора собираться домой, у неё началась истерика. В ответ парень силком вывел пьяную даму на улицу и усадил в багажник авто.

"Да здесь она. Ревёт уже вторые сутки", — сказал мужчина о своей девушке, которая выступала в роли "жертвы похищения" на злополучных кадрах.

На вопрос, что же всё-таки произошло, пермяк признался, что поездка девушки в багажнике и ситуация в целом изначально были пранком. После этого за спиной парня появилась и сама "жертва", с которой, судя по всему, всё в полном порядке.

А ранее Лайф показал, как жительница Твери влезла на памятник знаменитому шансонье Михаилу Кругу, облила его непонятной жидкостью, а затем начала пинать собственный автомобиль.

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