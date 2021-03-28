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Аналитик призвала Байдена к жертвам в вопросе "Северного потока — 2" ради Германии

Американский лидер должен пойти на уступки, если хочет противостоять Китаю.

28 марта 2021, 18:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена должна пойти на определённые жертвы в вопросе строительства газопровода "Северный поток — 2" для укрепления отношений с таким союзником, как Германия, считает руководитель исследований в области внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шакки. Своё мнение она выразила в статье, опубликованной на сайте либерального журнала The Atlantic.

"Наличие союзников требует жертв, основанных на общих ценностях. Администрация Байдена должна пойти на компромисс по "Северному потоку — 2" и заручиться уступками, которые успокоят Центральную Европу и Украину. Бескомпромиссная позиция США препятствует углублению союзнического взаимодействия по более важным проблемам", — сказала Шакки.

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По мнению эксперта, если Байден хочет противостоять Китаю, ему нужно чем-то пожертвовать для укрепления отношений с ФРГ. По её словам, разногласия по газопроводу происходят именно в тот момент, когда США "добиваются от ЕС интегрированного союзнического подхода к Китаю". Специалист отметила, что сейчас Вашингтон стоит перед выбором "между обеспокоенностью действиями РФ и консолидацией американских союзников".

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Ранее Лайф писал, что США донесли до Германии свою позицию относительно "Северного потока — 2". Штаты уже ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, и намерены продолжать подобную политику.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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