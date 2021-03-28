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Евгений Григорьев лидирует на выборах мэра Якутска

В голосовании приняло участие 41,64% избирателей.

28 марта 2021, 18:11
<p>Евгений Григорьев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL8rvp9MXJ6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grigorev_yakutsk</a></p>

Евгений Григорьев. Фото © Instagram / grigorev_yakutsk

На выборах главы города Якутска одерживает победу лауреат конкурса "Лидеры России", член ЕР Евгений Григорьев. Об этом сообщает пресс-служба Якутской городской территориальной избирательной комиссии.

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По состоянию на 02:00 29 марта по местному времени, после обработки 96,72% протоколов Григорьев набирает 44,09% голосов избирателей. Его главный оппонент, кандидат от партии "Справедливая Россия" Виталий Обедин, заручился поддержкой 39,87% жителей города. На третьем месте — Савва Михайлов от партии КПРФ с 11,29%.

Как ранее сообщал Лайф, в начале января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о своей отставке. По её словам, пост главы города она была вынуждена покинуть из-за проблем со здоровьем. После отставки Авксентьевой и.о. мэра стал Евгений Григорьев.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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