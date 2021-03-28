Евгений Григорьев лидирует на выборах мэра Якутска

На выборах главы города Якутска одерживает победу лауреат конкурса "Лидеры России", член ЕР Евгений Григорьев. Об этом сообщает пресс-служба Якутской городской территориальной избирательной комиссии.

По состоянию на 02:00 29 марта по местному времени, после обработки 96,72% протоколов Григорьев набирает 44,09% голосов избирателей. Его главный оппонент, кандидат от партии "Справедливая Россия" Виталий Обедин, заручился поддержкой 39,87% жителей города. На третьем месте — Савва Михайлов от партии КПРФ с 11,29%.

Как ранее сообщал Лайф, в начале января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о своей отставке. По её словам, пост главы города она была вынуждена покинуть из-за проблем со здоровьем. После отставки Авксентьевой и.о. мэра стал Евгений Григорьев.

Авторы