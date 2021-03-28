В "Роскосмосе" назвали выдумкой слухи о скорой отставке Рогозина
Информация о грядущих в госкорпорации переменах появилась в соцсетях.
Фото © LIFE / Сергей Дубровин
В "Роскосмосе" назвали выдумками и слухами информацию о скорой смене главы госкорпорации. Об этом заявили агентству РИА "Новости" в пресс-службе компании.
"Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", — заявили в "Роскосмосе".
Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в госкорпорации якобы "грядут скорые перемены". В частности, речь шла и об уходе с поста главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Напомним, в октябре 2019-го Дмитрий Рогозин рассказал, почему "Роскосмос" возглавляет журналист по образованию.
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