В "Роскосмосе" назвали выдумкой слухи о скорой отставке Рогозина

В "Роскосмосе" назвали выдумками и слухами информацию о скорой смене главы госкорпорации. Об этом заявили агентству РИА "Новости" в пресс-службе компании.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", — заявили в "Роскосмосе".

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в госкорпорации якобы "грядут скорые перемены". В частности, речь шла и об уходе с поста главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Напомним, в октябре 2019-го Дмитрий Рогозин рассказал, почему "Роскосмос" возглавляет журналист по образованию.

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