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В "Роскосмосе" назвали выдумкой слухи о скорой отставке Рогозина

Информация о грядущих в госкорпорации переменах появилась в соцсетях.

28 марта 2021, 17:46
<p>Фото © LIFE / Сергей Дубровин</p>

Фото © LIFE / Сергей Дубровин

В "Роскосмосе" назвали выдумками и слухами информацию о скорой смене главы госкорпорации. Об этом заявили агентству РИА "Новости" в пресс-службе компании.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", — заявили в "Роскосмосе".

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Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в госкорпорации якобы "грядут скорые перемены". В частности, речь шла и об уходе с поста главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Напомним, в октябре 2019-го Дмитрий Рогозин рассказал, почему "Роскосмос" возглавляет журналист по образованию.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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