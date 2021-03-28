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Названы дата и место прощания с утонувшим в Москве-реке экс-басистом "Звуков Му" Липницким

Музыкант трагически погиб на 69-м году жизни.

28 марта 2021, 17:31
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Прощание с экс-участником группы "Звуки Му" Александром Липницким пройдёт в храме Святого Николая в подмосковном посёлке Аксиньино 30 марта. Начало мероприятия запланировано на полдень. Об этом сообщила режиссёр, продюсер и подруга Липницкого Лада Раскольникова.

"Прощание с Александром Липницким состоится 30 марта в 12:00 на Николиной Горе в храме Святого Николая в Аксиньино. После 14:00 — поминки в кафе "Дача" и в галерее "Гараж" на Николиной", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

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Артемий Троицкий раскрыл причины гибели экс-басиста группы "Звуки Му" Липницкого

Напомним, 25 марта в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье музыкант Александр Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет. Тело Липницкого водолазы нашли 27 марта.

Тренер сборной Санкт-Петербурга по баскетболу умер во время матча

Тренер сборной Санкт-Петербурга по баскетболу умер во время матча

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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