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В Амстердаме полиция вновь применила водомёты для разгона жителей, не согласных с ковидными ограничениями — видео

Всего на демонстрацию вышло более тысячи человек.

28 марта 2021, 18:24

Полиция вновь разгоняет протестующих в Амстердаме водомётами. Видео © Twitter / Gab @TerraNNoneEdwin / Zol Neveri

Жители Амстердама вновь вышли на акции протеста против коронавирусных ограничений, нидерландская полиция применила против них водомёты.

Акция проходила на Музейной площади, где собралось свыше тысячи человек. Сначала правоохранители потребовали у собравшихся разойтись, однако те вновь подготовились и пришли на митинг с зонтами. Тогда в ход пошли водомёты.

На акции против ковидных мер в Амстердаме задержали более 150 человек

На акции против ковидных мер в Амстердаме задержали более 150 человек

В стране уже несколько раз в выходные проходят демонстрации против ограничительных мер. Правительство Нидерландов ещё 23 января ввело комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30, а нарушители вынуждены уплачивать штраф в размере 95 евро. Сейчас его действие продлено до конца марта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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