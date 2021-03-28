Климатолог предупредил россиян о сильных засухах и наводнениях

Во второй половине 21-го века население России, в особенности Среднего и Южного Урала, остро ощутит на себе влияние глобального потепления. При этом будет больше жарких периодов и мощных ливней. Об этом Ura.ru рассказал руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF), кандидат физико-математических наук Алексей Кокорин.

"Во второй половине XXI века волны жары, которые постепенно идут с юга, станут проблемой почти по всей населённой территории России. В частности, Екатеринбург будет в зоне влияния частых волн жары, вредных для здоровья человека", — сказал Кокорин, отметив, что осадки будут выпадать резко и неравномерно, что усилит нагрузку на инфраструктуру и сельское хозяйство.

Вместе с тем, как уточнил климатолог, наибольшее влияние глобального потепления начнут испытывать государства, находящиеся ближе к мировым океанам. На этих территориях усилятся характерные для данной местности явления, и это заметно уже сейчас, добавил он.

"Если мы берём северо-запад или Арктику, то это метели, штормовые ветры, пурга, которые приносят наибольший ущерб и приводят к гибели людей, плюс сильные осадки в виде снега или дождя. А на юге, следовательно, будут засухи и волны жары", — уточнил Кокорин.

А ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал о последствиях резкого потепления климата. Эксперт отметил, что Россия обогнала соседние страны по темпам глобального потепления из-за своего местоположения.

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